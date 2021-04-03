قبل يوم من حملة الاعتقالات.. مفسرة أحلام مصرية تحدثت عن “محاولة انقلاب الأردن”

سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تدوينة غردت بها إحدى معبرات الرؤى عن وقوع انقلاب بالأردن، وذلك قبل يوم من حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين كبار في الأردن.

وبحسب ما تم تداوله فقد أعاد رواد مواقع التواصل، تدوينة لمفسرة أحلام مصرية تدعى أسماء بدوى والتي توقعت وقوع محاولة انقلاب في الأردن.

وكتبت بدوي على حسابها في تويتر : ” #من_عالمى_عالم_الرؤى_والاحلام #الاردن محاولة انقلاب على الحاكم الحالى هل تفشل الله أعلم”.

وأثارت هذه التغريدة تساؤلات النشطاء على تويتر والتي أعيد نشرها بعد إعلان السلطات الأردنية، السبت، شن حملة اعتقالات ضد شخصيات مدنية وعسكرية بارزة.

وعلق أحد رواد تويتر على رؤيا مفسرة الأحلام بالقول : ” سبحان الله يعطي العلم لمن يشاء أمس فسرتي الحلم اليوم وقع فقط ٢٤ ساعة”.

بينما سخر آخر :” بكرا عندي اختبار اعطيني الأسئلة”.

يذكر أنه قد وصف الخطة من قبل مسؤولين أردنيين بأنها ” منظمة تنظيماً جيداً”، وأن المتآمرين لديهم فيما يبدو “علاقات خارجية”.