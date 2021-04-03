محمد علي الحوثي يحرض إيران: يجب الاستمرار  في البرنامج النووي

تحت شعار النصيحة، وجه القيادي الحوثي محمد علي الحوثي رسالة تحريضية لإيران ضد المجتمع الدولي.

وكتب القيادي الحوثي على حسابه في تويتر :” إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرار خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات وسيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي لاحقا “.

وأضاف الحوثي في رسالته التحريضية أن أصل أي اتفاق التنفيذ العملي وليس الحوار والتوقيع فقط كما تفعل أمريكا وحلفائها باتفاقاتهم واتفاق استكهولم الذي رفضوا تنفيذه.

وتأتي رسالة الحوثي بالتزامن مع تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الذي أكد أن السياسة المؤكدة لإيران هي رفع جميع العقوبات الأمريكية.

وأضاف زاده أن تعليق الإجراءات التصحيحية الإيرانية والتراجع عنها لن يتم، إلا بعد رفع جميع العقوبات والتحقق منها.