في الرياض… هجن الامير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود تحصد المراكز الأربعه الأولى 

حققت هجن صاحب السمو الملكي الأمير ‏تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ‏تميزاً جديد بعد حصولها على المراكز ‏الأربعة الأوائل في ⁧‫سباق الهجن‬⁩ والذي

‏أقيم خلال الايام الماضيه في ‏⁧‫ميدان الهجن‬⁩ بالرياض وبتنظيم من ⁧‫الإتحاد السعودي للهجن‬⁩.

وفي الشوط الرئيسي والختامي توجت البكره الريم بالمركز الاول تلتها البكره الكدريه، فيما جاءت البكره الماجديه بالمركز الثالث وبالمركز الرابع البكره احتياط.

يذكر أن هجن الامير تركي توجت في مراكز متقدمه وحصلت على الكثير من الجوائز والمراكز سواء كانت على مستوى المملكه أو خارجها.