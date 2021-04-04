بالفيديو والصور: الدوريات الأمنية بحفر الباطن… جهود عملاقة لحفظ الأمن وحسم القضايا

زار سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود إدارة الدوريات الأمنية بحفر الباطن وكان في استقباله مدير الادارة العقيد/ عوض بن لفاء المطيري.

وتجول سموه داخل المعرض المصغر ثم القى لمدير الادارة كلمة رحب فيها بسموه الكريم وان هذة الزيارة تعتبر دافع معنوي وتشجيع للعاملين.

كما اطلع على عرض مرئي عما تم انجازه خلال الربع الاول من هذا العام، مشتملا على نسبة التغير الايجابي في عدد القضايا التي تم التعامل معها مقارنه بالسنة الماضية.

وفي نهاية الحفل سلم سموه شهادات شكر لعدد من أفراد الادارة المميزين عمليا.