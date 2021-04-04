سقوط عشرات الضحايا وفرار 12 ألف مدني من ضربات جيش ميانمار

ذكرت مجموعة عرقية مسلحة متمردة أمس السبت، أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها الجيش في ميانمار خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وتدمير عدد من المدارس والقرى.

وقال الاتحاد الوطني للكارين وهو من أكبر المجموعات المسلحة في البلاد، إن “أكثر من 12 ألف مدني فروا مما تسبب بأزمة إنسانية كبيرة”.

وكانت المجموعة استولت الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية في ولاية كارين في جنوب شرق البلاد، رداً على انقلاب الجيش في الأول من فبراير.

ورد الجيش بشن غارات جوية بين 27 و30 مارس استهدفت معاقل الاتحاد الوطني للكارين، وكانت الأولى منذ عشرين عاما في هذه المنطقة.

وقالت المجموعة المسلحة إن العديد من المدنيين بينهم قصّر وطلاب، قتلوا ودمرت مدارس ومنازل وقرى.

ودعت جميع الأقليات العرقية في البلاد إلى القيام بتحركات قوية ومعاقبة المسؤولين.

وذكرت جمعية السجناء السياسيين أن 550 مدنياً قتلوا برصاص الجيش خلال الشهرين الماضيين.