بريطانيا: فوائد لقاح أسترازينكيا تفوق مخاطره

دعت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا يوم امس السبت، إلى الاستمرار في تلقي لقاح “أسترازينيكا” بالرغم من تسجيل 7 وفيات نتيجة الإصابة بجلطات دوية بعد تلقي اللقاح.

وقال الرئيس التنفيذي للوكالة جون راين: فوائد لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد 19 في الوقاية من العدوى ومضاعفاتها لا تزال تفوق أي مخاطر، ويجب على الجمهور الاستمرار في الحصول على لقاحهم عند دعوتهم للقيام بذلك، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأكدت المملكة المتحدة تسجيل 7 وفيات لأشخاص أصيبوا بحلطات دموية بعد تلقيهم اللقاح، كما تتحقق أستراليا من حالة إصابة بجلطة دموية، مما يثير تساؤلات حول سلامة ذلك اللقاح واسع الاستخدام.