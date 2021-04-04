شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة للجنسين بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 28 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية:

مساعد إداري ثاني – للنساء Administrative Assistant II – جدة

مساعد إداري ثالث – للنساء Administrative Assistant III – جدة

مساعد إداري أول – للنساء Administrative Assistant I – جدة

استشاري طب الأورام Consultant Oncology – المدينة المنورة

استشاري أمراض الدم Consultant Hematology – المدينة المنورة

مشرف مختبر الأورام الجزئيية Supervisor Laboratory – Molecular Oncology – جدة

مساعد استشاري طب الطوارئ ، Assistant Consultant Emergency Medicine – المدينة المنورة

ممرض أول اختصاصي ب Staff Nurse I Specialty – B – جدة

ممرض أول Staff Nurse – عدد 20 – جدة

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية) مع ضرورة إجتياز المقابلة الشخصية وإجتياز امتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://eapps.ngha.med.sa/recruitment/AR/vposition.aspx