وظائف لحملة البكالوريوس في هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية :

أخصائي رئيسي – تطوير السياسات: البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات التالية: إدارة مالية، اقتصاد، قانون، محاسبة، نظم معلومات، تقنية معلومات.

أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية مع ضرورة خبرة 8 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 6 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأبحاث المالية أو الاقتصادية أو ما يعادلها.

مدير وحدة – التشغيل والصيانة: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، معمارية أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وخبرة 10 سنة لدرجة البكالوريوس أو 8 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال صيانة المباني وتشغيل المرافق و المشاريع الهندسية أو ما يعادلها.

أخصائي – الطرح والاندماج والاستحواذ: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: إدارة الأعمال، مالية، محاسبة, اقتصاد أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وخبرة 6 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 4 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال الأسواق المالية.

أخصائي – حوكمة الشركات: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون محاسبة، مالية، إدارة أعمال أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وخبرة لا تقل عن 6 سنوات.

مستشار – التزام مؤسسات السوق: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: إدارة أعمال، مالية، محاسبة أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وخبرة 17 سنة لدرجة البكالوريوس أو 15 سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال التنظيم والإشراف المالي.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.cma.org.sa/ar/job-search-results/