اتهامات لمستشفي القنفذة العام بترك جثة مواطنة متوفاة في سيارة خاصة 3 ساعات..  والسبب غريب

اتهمت أسرة مواطنة توفت في منزلها، مستشفى القنفذة العام عدم استقبال في ثلاجة الموتى، بحجة عدم توافر موقع شاغر في ثلاجة الموتى، ليبقى جـثمانها قرابة الثلاث ساعات داخل السيارة، وناشدت الأسرة، الجهات المُختصة التحقيق في الواقعة.

وأوضحت ابنة المواطنة المتوفاة، أنهم تواصلوا هاتفياً مع المستشفى لإرسال سيارة إسعاف لهم لنقل والدتها التي توفيت في المنزل لإصدار شهادة الوفاة، لكن المستشفى رفض، بحسب ما نشرتة صحيفة عكاظ.

وبيّنت، أنهم اضطروا لنقل جـثمانها بسيارة خاصة، قبل أن يتفاجأوا برفض المستشفى استقبالها بحجة عدم توافر موقع شاغر في ثلاجة الموتى، ليبقى جـثمانها قرابة الثلاث ساعات داخل السيارة.

من جانبه، علق المتحدث باسم صحة القنفذة إبراهيم المتحمي على الواقعة، واعداً بمتابعتها للوقوف على ملابساتها.