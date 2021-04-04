سعود الطبية: أكثر من 678 ألف وصفة علاجية خلال الربع الأول لعام 2021

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية عن صرف أكثر من 678 ألف وصفة علاجية، خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي.

وأوضحت مدير الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي أن الإدارة فعّلت عددًا من المبادرات خلال الفترة الماضية، وإجراءات في ظل جائحة كوفيد-19، والتي تمثلت في مبادرة سواعد الخير، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية 4740، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المرسلة من قبل الصيدلية.

وأشارت إلى أن الإدارة شاركت خلال الربع في فعاليات اللقاء السنوي العلمي الرابع للجمعية الصيدلية السعودية “سيفا 2021” الذي يستقطب الدول الرائدة في مجال علم الصيدلة.

وأضافت: تم إقامة ندوة علمية افتراضية للممارسين الصحيين عن أحدث البروتوكولات العلاجية وأمان لقاح كوفيد-19 المستجد.