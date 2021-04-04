17 مفقودا بعد تصادم مركب وسفينة في إندونيسيا

قال متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، إن غواصين نقبوا مياه بحر جاوة بحثا عن 17 صيادا فقدوا بعد انقلاب مركبهم.

جاء ذلك بعد انقلاب مركب البحارة في أعقاب حادث تصادم مع سفينة بضائع.

وصرح يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة، في بيان، بأنه تم إجلاء 15 من طاقم مركب الصيد بعد تحطمها، السبت، لكن 5 غواصين يبحثون عن 17 آخرين.

وقال يوسف “ما زلنا نجري عمليات البحث”، مضيفا أن سفينة إنقاذ تابعة للوكالة نقلت الناجين على متنها.

وأوضح أن الحادث وقع الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، والسفينة الأخرى كانت ناقلة بضائع صب تبلغ سعتها نحو 30 ألف طن، وترفع كل من السفينتين علم إندونيسيا.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو فقد أحد من طاقم سفينة البضائع الصب.