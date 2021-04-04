عاجل… التعليم: الدراسة الحدودية والمسائية ونهاية الاسبوع من صلاحيات مديري التعليم

أكدت وزارة التعليم على أن الموافقة على الدراسة عن بعد والدراسة نهاية الأسبوع والحدودية والمسائية لشاغلي الوظائف التعليمية من صلاحيات مديري التعليم في المناطق والمحافظات في المناطق والمحافظات.

وتضمن تعميم وجهته الوزارة لجميع إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات

تفويض الصلاحيات لمديري التعليم وحيث نصت الصلاحية السابعة على الموافقة على الدراسة عن بعد والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية لمنسوبي الإدارة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك ووفقا للانظمة واللوائح المنظمة لذلك والضوابط الصادرة من الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ألا تتحمل الوزارة أي تكاليف مالية وعلى ألا يؤثر ذلك على سير العمل.

وقالت الوزارة في التعميم: أنها وافقت على إضافة صلاحية (الموافقة) من ضمن الصلاحيات المفوضة لمدراء التعليم نظرا لما ورد اليها من طلبات من إدارات التعليم ولما تقتضيه المصلحة من تسريع إنهاء المعاملات.