الموارد البشرية: ضبط 1.78 ألف مخالفة لأنظمة العمل خلال أسبوع

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ما يزيد عن 17 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 من شهر مارس/ آذار؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، عن ضبط 1782 مخالفة لأنظمة العمل، و186 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 2145 إنذارا.

وأوضحت “الموارد البشرية”، أنها تلقت أكثر من ألف بلاغ عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأكدت الوزارة، أن جولاتها الرقابية مستمرة على كافة منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مشددة على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.