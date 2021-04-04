‏بريطانيا تؤكد “دعمها الكامل” للملك عبدالله الثاني

أعربت بريطانيا، اليوم الأحد، عن دعمها الكامل للملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، مؤكدة أنه شريك رئيسي للبلاد.

وكان وزير الإعلام الأردني صرح أن الحكومة ستصدر خلال ساعات بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات، فيما نفى الجيش الأردني اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، وأكد أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية.

وخلال جلسة لمجلس الأمة الأردني بمناسبة مئوية الدولة، الأحد، قال رئيس مجلس الأعيان: “نؤكد دعمنا للملك عبدالله الثاني في الحفاظ على استقرار الأردن.. الأردن خط أحمر وملكنا خط أحمر”، مشدداً على أهمية أن يتجنب الشعب الأردني “الانسياق وراء الشائعات”.