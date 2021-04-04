هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.6%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد تراجع عدد المشتغلين الأجانب بنحو 135 ألف مشتغل خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة السعودية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد ” انخفاض عدد المشتغلين السعوديين بنحو 1078 موظفًا خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الذي سبقه ليصل عددهم إلى 25ر3 مليون موظف”.

وكانت نتائج المسح أظهرت انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.6% في الربع الرابع من العام الماضي ، مقارنة بـ 14.9 % بنهاية الربع الثالث .2020