“الغذاء والدواء” تحذر من 12 منتج ألعاب المكياج للأطفال تحتوي على “الأنتيمون والزرنيخ”

حذرت الهيئة العامة للغذاء والداوء من 12 منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال احتواءها على مادتي “الأنتيمون والزرنيخ”، وعدم ادراج المنتجات في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.

وطالبت بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.