بعد اعتقالات أمس.. الحكومة الأردنية: الأجهزة الأمنية طالبت بإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة

أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية، أن الأجهزة الأمنية طالبت بإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة، لافتا إلى أن أمن الأردن فوق كل اعتبار وسنتخذ الإجراءات اللازمة لصون الاستقرار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بشأن اعتقالات أمس، أن التحقيقات كشفت وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية، لافتا إلى أن التعامل مع الأمير حمزة بن حسين ضمن العائلة الهاشمية لحضه على ترك هذه النشاطات.

وأوضح أن الأمير حمزة تعامل مع طلب قائد الجيش بالكف عن نشاطاته بسلبية، فضلا عن أنه تواصل مع شخصيات مجتمعية لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن، مشيرا إلى أن الأمير حمزة حاول تصعيد الموقف عبر رسائل مصورة

وتابع: “جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة، وتم السيطرة على تلك المخططات بالكامل”.