فلسطين: استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه تحدٍّ سافر للجنائية الدولية وتحقيقاتها

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته بالتحدي السافر للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم أن قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية تواصل تصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، في واقع يومي مستمر ومفروض بقوة الاحتلال على حياة الفلسطيني، قائم على توزيع ممنهج لأدوار تتقاسمها مؤسسة الاحتلال العسكرية الأمنية ومجموعات المستوطنين الإرهابية.

وأدانت جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعدّتها استخفافا إسرائيليا رسميا في المنظومة الدولية وشرعياتها وقرارتها، وإصرارا على تعميق الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وتقويضا ممنهجا لفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة، ومتصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية أنها تواصل التعاون الكامل مع الجنائية الدولية بهدف الوصول لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم من قادة سياسيين أو عسكريين.