رئيس الكونغو: نأمل في إيجاد حل نهائي لأزمة سد النهضة وفتح صفحة تعاون جديدة بين الدول الثلاث

أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، اليوم الأحد، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في كينشاسا، أملا في إنهاء الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال تشيسيكيدي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إنه لا ينبغي أن ينظر للخلافات بخصوص سد النهضة على أنها دائمة، بل كفرصة للتقارب للتعاون بين دول القارة.

وأضاف في مستهل المفاوضات على المستوى الوزاري أنه “ينبغي علينا أن نجد طرقا للحديث وتبادل الرؤى والمعلومات فيما بيننا”، معربا عن أمله في “إيجاد حل نهائي لأزمة سد النهضة وفتح صفحة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث”.

وأشار إلى أنه لمس إرادة قوية لإنهاء هذا الخلاف وإجراء تعاون إقليمي مثمر وصلب خلال مباحثاته مع كبار المسؤولين بالدول الثلاث، مضيفا: “كمسؤولين وممثلين لدولكم، الأمر في أيديكم لترجمة الإرادة طبقا لتعليمات الرؤساء ليكون هناك اتفاق حول الملف”.