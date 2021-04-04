إحالة رئيس الوزراء الكويتي السابق ووزيري الدفاع والداخلية إلى محكمة الوزراء

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة اليوم الأحد، أنه صدر قرار ، بإحالة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح و 4 مسؤولين آخرين إلى محكمة الوزراء.

وأفادت المصادر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، أحالت المتهمين اليوم إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد، من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين.

كما طالبت معاقبة المتهمين وفقاً للقانون ومواد الاتهام.

وبحسب المصادر فإنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل 14 إبريل الجاري، لتكون أول جلسة للمحاكمة.