«الموت لبائعي الوطن» .. مسيرات غاضبة ضد وثيقة  التعاون بين إيران والصين

نظم العديد من مواطني إيران مسيرات احتجاجية في عدة مدن، بما في ذلك أصفهان وطهران وكرج، مرددين شعارات مثل “الموت لبائعي الوطن” و “إيران ليست للبيع”.

ويأتي ذلك اعتراضا على توقيع هذه الوثيقة المثيرة للجدل في إيران.

وكان البرلمان الإيراني، قد وافق اليوم الأحد، ضمنيا على وثيقة التعاون بين إيران والصين.

وأكد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في جلسة للبرلمان اليوم الأحد، أن وثيقة التعاون بين طهران وبكين، كان من الممكن توقيعها في وقت أقرب بكثير.

واعتبر قاليباف أنها خارطة طريق عامة سيستفيد منها البلدان.

وأضاف بيان رئيس البرلمان الإيراني أنه في ظل الوضع الحالي، لا ينوي البرلمان، الدخول ومراجعة تفاصيل وثيقة التعاون الاستراتيجي إلى العلن التي تبلغ مدتها 25 عاماً بين إيران والصين.

وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، محمد حسين فرهنجي، إن اجتماعاً مغلقا عقد اليوم لمراجعة الوثيقة، منوها أنه كلما أصبحت هذه المذكرة واجبة التنفيذ، يجب عرضها على البرلمان بالتفاصيل.