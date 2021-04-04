مليشيا الحوثي تعرقل عمل منظمة الصحة العالمية..وتتخذ هذه الإجراءات

في خطوة تمرد جديدة على عرقلة العمل الإغاثي للشعب اليمني، قامت مليشيا الحوثي في صنعاء باستدعاء أعضاء منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها،وذلك للمثول أمام محكمة جنوب غرب الأمانة.

واستغلت ميليشا الحوثي دعوى مرفوعة ضد المنظمة، لأجل عرقلة عملها في اليمن.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، فقد حذرت المنظمة من هذه الإجراءات التي تعتبر تعدٍ على حصانة المنظمة وموظفيها.

ودعت منظمة الصحة العالمية الجماعة لإبطال تلك الدعوى، حتى لا يتضرر العمل الإنساني.

يأتي هذا في الوقت الذي حول فيه الحوثي البلاد إلى مزرعة ألغام، أودت بحياة الكثيرين،إضافة إلى مئات الإصابات بسبب الألغام،والحصار الذي فضه ما تسبب في تردي الأوضاع الصحية بجميع المحافظات.

وبسبب الحوثيين أصبحت اليمن من أخطر المناطق الموبوءة بالألغام، خاصة المناطق التي شهدت ولا تزال مواجهات مسلحة، كالساحل الغربي، ومأرب والجوف وتعز والبيضاء وحجة ومناطق أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن الجماعة زرعت قرابة مليون لغم خلال السنوات الست الماضية.