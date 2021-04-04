قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية أمريكية

اعتقلت شرطة مدينة فرجينيا بيتش الأمريكية شخصين بعد حادث إطلاق نار،أسفر عن قتيل ومصابين اثنين ليلة أمس.

وبحسب بيان أصدرته الشرطة فإن المصابيْن اللذين تم العثور عليهما في موقع الحادث تعرضا لجروح خطيرة تهدد حياتهما، منوهة أن جميع الضحايا قاصرون.

وأضافت الشرطة في بيانها أن المعتقلين من ذوي البشرة السمراء وهما ما بين الـ 19، و20 عاما.

ووجهت الشرطة إلى المعتقل الأول تهمة القتل بالإضافة إلى اتهامات جنائية أخرى.

بينما يواجه الثاني اتهامات أقل خطورة في مقدمتها تهمة السلب.

ويأتي حادث فرجينيا بعد حادث مماثلفي ولاية ماريلاند، أسفر عن مقتل 4 أشخاص في حادثي إطلاق نار منفصلين بالولاية.

ونقلت الشرطة أمس السبت أن امرأة قتلت، بعد أن تلقت رصاصة أثناء جلوسها داخل سيارة في منطقة روجرز هايتس، حيث عثرت الشرطة على الضحية.

وعقب حادث السيدة ، قتل ثلاثة آخرون إثر تلقيهم طلقات نارية داخل سيارة أخرى تبعد ستة أميال فقط عن مكان الحادث الأول.