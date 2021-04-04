تتويج #منصة_مدرستي بجائزة الأميرة صيتة للتميّز في الإنجاز الوطني

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميّز في العمل الاجتماعي م.أحمد الراجحي اليوم (الأحد) الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة للعام 2020.

وفازت منصة مدرستي بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي في دورتها الثامنة للعام 2020، وذلك عن فرع التميّز في الإنجاز الوطني، وتسلّم الجائزة وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.محمد المقبل.

ونوه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنجازات التنموية المتقدمة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، ومن ضمنها المجالات الاجتماعية، حيث يُعدّ العمل الاجتماعي رافداً أساسياً من روافد التنمية الوطنية، وأصبح علامةً فارقةً في رقي الشعوب وحضارتها، وكان ومازال يحظى باهتمام القيادة الحكيمة.

وأوضح الأمين العام للجائزة د.فهد المغلوث أن الجائزة تقدم لها 404 مرشحين من الجهات الحكومية والأفراد لجميع فروع الجائزة الخمسة، انتقل منهم لمرحلة التقييم 37 مرشحاً، ومن ثم وصل منهم لمرحلة التحكيم النهائية 17 مرشحاً، وبعد القرار النهائي وتطبيق معايير الجائزة والزيارات الميدانية لمواقع المرشحين من قبل لجان التحكيم، استقر الرأي على 7 فائزين.

وحصلت منصة مدرستي على جائزة التميّز؛ لما تمثله من منتج سعودي فريد على مستوى العالم بشهادة منظمات وهيئات دولية، ولما تقدمه من خدمات تعليمية وقنوات متنوعة وفعّالة في التعليم العام، من خلال نظام إدارة التعلّم الإلكتروني.