“شيفرة أم تنبيه”.. تدوينة لصحفي إسرائيلي قبل محاولة انقلاب الأردن تضع إسرائيل تحت الاتهام

أثارت تدوينة كتبها الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن محاولة انقلاب الأردن.

وكان الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين قد كتب على حسابه في تويتر قبل يومين من محاولة الانقلاب قائلا :” معلومات من الأردن عن نية أخو ملك الأردن غير الشقيق،حمزة ابن نور ليسا الحلبي المحاولة بكل قوته أن يصبح ملكا للأردن”.

كما ادعى إيدي كوهين أن معلوماته حصل عليها من وكالات استخباراتية قائلا :” تفضلوا يا عرب.. شوفوا التغريدة وتاريخها. افهموها يا عرب.. المعلومات مش مني المعلومات تصلني من وكالات استخباراتية غربية. افهموها خلص. لا تكذبوني عند كوهين الخبر اليقين”.

وجاءت التعليقات على تدوينات كوهين بعبارات ساخرة، حيث علق أحد المحللين السياسيين قائلا : “هذه ليست المرة الأولى التي يغرد فيها تغريدات من هذا القبيل؛ هذه شائعات، ولا يمكن أن تكون مصادرنا هي إسرائيل، والمصدر الإسرائيلي يستهدف أمن الأردن”.

وأضاف أن هناك أصوات أخرى أردنية تحرض الداخل الأردني، وهذه الأصوات تستغل أزمة كورونا والوضع الاقتصادي الذي تتضرر بسببها والمديونية، من أجل إثارة البلبلة والتحريض”.

وتزامنت تغريدة كوهين مع تدوينة غردت بها إحدى معبرات الرؤى في مصر عن وقوع انقلاب بالأردن، وذلك قبل يوم من حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين كبار في الأردن.

وبحسب ما تم تداوله فقد أعاد رواد مواقع التواصل، تدوينة لمفسرة أحلام مصرية تدعى أسماء بدوى والتي توقعت وقوع محاولة انقلاب في الأردن.

وكتبت بدوي على حسابها في تويتر : ” #من_عالمى_عالم_الرؤى_والاحلام #الاردن محاولة انقلاب على الحاكم الحالى هل تفشل الله أعلم”.

وأثارت هذه التغريدة تساؤلات النشطاء على تويتر والتي أعيد نشرها بعد إعلان السلطات الأردنية، أمس السبت، شن حملة اعتقالات ضد شخصيات مدنية وعسكرية بارزة.