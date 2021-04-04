رغم إبهار العالم بموكب المومياوات ..  إيقاف تصوير مسلسل فرعوني في مصر “السبب صادم”

بالرغم من الموكب المهيب لفراعنة مصر، والذي تم فيه نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة الفسطاط، وسط أجواء واحتفالات مبهرة، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل “الملك أحمس”.

وكان من المقرر عرض مسلسل الملك أحمس في شهر رمضان المقبل.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الشركة، قررت تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا .

وطالبت بإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى الموسم الرمضاني.

ومسلسل “الملك” من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة “سينرجي”.

يذكر أن المسلسل مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب الراحل نجيب محفوظ.

وكان قد تم نقل المومياوات الملكية في حفل مهيب ، حيث قام مجموعة من الأفراد بارتداء ملابس فرعونية وعددا من الخيالة بالإضافة إلي مشاركة عدد من الفنانين.

وقبل تحرك الموكب يتم إطلاق 21 طلقة تحية لملوك مصر العظام، ثم خروج السيارات واحدة تلو الأخرى من أمام بوابة المتحف بشكل دائرى لتخرج من الباب الرئيسي للمتحف الخارجي لتتجه إلى ميدان التحرير وتدور حول المسلة.