فرار جماعي لميلشيا الحوثي في مأرب

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو يوثق هروب مليشيا الحوثي بمأرب.

وعلق المركز الإعلامي على مقطع الفيديو بالقول : ” فرارات جماعية لعناصر المليشيات الانقلابية تحت وقع نيران أبطال الجيش والمقاومة غربي مأرب”.

وعلى الصعيد الميداني أيضا فقد خاضت قوات الجيش اليمني معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غرب تعز، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

يذكر أن أكثر من 30 عنصراً من مليشيا الحوثي قد لقوا مصرعهم، وإصابة آخرين، أمس السبت، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع.

كما تم كسر الميليشا شرق بئر المرازيق بمحافظة الجوف، حيث تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.