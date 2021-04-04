أعربوا عن دعمهم للأردن.. الملك عبدالله يتلقى اتصالات من القادة العرب

توالت ردود الفعل الدولية والعربية المنددة “بزعزعة أمن واستقرار الأردن”، وذلك عقب تأكيد الجهات الأمنية الأردنية أنباء توقيف عدد من السياسيين والوزراء السابقين.

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين لجلالته خلال الاتصال وقوف السعودية وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندة السعودية للإجراءات كافة التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن، والحفاظ على استقراره.. متمنيًا – حفظه الله – للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته، وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال تضامن السعودية الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها للإجراءات كافة التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن، والحفاظ على استقراره.. متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعمه الدائم للأردن، وحرصه على أمنه واستقراره.

كما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع اخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، ومعرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الاخيرة التي اتخذها اخيه الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على امن واستقرار المملكة.

ومن جانبه أعرب العاهل الاردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس الأمر الذي يجسد عمق وقوة اواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وقال سموه -خلال الاتصال- إن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي ونرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر.

أكد أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح فى اتصال ھاتفی أجراء ظھر الیوم بالملك عبدالله الثانى بن الحسین ملك المملكة الأردنیة الھاشمیة، مجددا وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التى اتخذھا الملك عبدالله الثانى بن الحسین وولى العھد الأمیر الحسین بن عبدالله الثانى للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة، انطلاقا مما یربط البلدین الشقیقین من روابط وثیقة وراسخة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” فقد شدد أمير الكويت خلال الاتصال الهاتفى على أن أمن واستقرار المملكة الأردنیة الھاشمیة من أمن واستقرار دولة الكویت ومتمنيا أن یحفظ المملكة الأردنیة الھاشمیة من كل سوء وأن یدیم علیھا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدھار.