نيويورك تايمز: متبرعون تعرضوا لعمليات احتيال من حملة ترامب

حول مخطط وصف بالمتعمد، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تحقيق نشرته أمس السبت أن موقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخاص بحملته الانتخابية عام 2020 أعاد جمع تبرعات من أنصاره دون علمهم.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الموقع أطلقت في سبتمبر 2020، أي قبل شهرين من الانتخابات، خدمة خاصة بجمع أموال بشكل متكرر على أساس أسبوعي من المتبرعين.

وأوضحت الصحيفة أن الإبلاغ بتشغيل هذه الخدمة كان مكتوبا بخط صغير، ولهذا السبب لم يلاحظه عدد ملموس من المتبرعين.

وكشفت أيضا إدارة الموقع، أن خدمة أوتوماتيكية أخرى تمت عبرها مضاعفة حجم التبرع، بحسب تقرير نيويورك تايمز.

وذكر التقرير قصة المواطن الأمريكي، ستيسي بلات، البالغ من العمر 63 عاما والذي يكافح مرض السرطان، حيث حول في سبتمبر 2020 الماضي 500 دولار إلى حملة ترامب عبر الموقع، لكنه خسر بسبب هذه الخدمة خلال أقل من 30 يوما 3000 دولار، ما أدى إلى حجب حسابه المصرفي.

وقالت الصحيفة إن ” بلات” كما الكثيرون من أنصار ترامب توجهوا إلى البنوك ومؤسسات الاقتراض بشكاوى تحدثوا فيها عن تعرضهم للاحتيال.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد خسر في انتخابات نوفمبر 2020 أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن.