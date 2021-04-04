عاجل.. وصول عدد متلقي لقاحات #كورونا في المملكة إلى 5 ملايين

وصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 5 ملايين جرعة، بحسب بيانات وزارة الصحة الرسمية.

وأضافت الوزارة أن الجرعات أعطيت عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كل مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، اليوم، إن إعطاء الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يتزايد، مشيراً إلى اقتراب المملكة من الوصول إلى 5 ملايين جرعة، مطالباً الجميع بأهمية التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف العبدالعالي أن الجهات المعنية ستتخذ ما تراه مناسبا حيال ارتفاع عدد الإصابات، مؤكدا أن اللقاحات أبرز سلاح في مواجهة الجائحة بعد الإجراءات الاحترازية.

ولفت باسم وزارة الصحة إلى أن هنالك إقبالا متزايدا للتسجيل والحصول على اللقاحات وسيواكب ذلك زيادة في الاستيعابية في كافة مناطق المملكة.