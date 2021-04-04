اليمن.. بعد تهديد الحوثي لمنظمة الصحة العالمية “هجوم مسلح” على منظمة إغاثية فرنسية

هاجم مسلحون مجهولون منظمة إغاثية في محافظة الضالع غربي اليمن، ما أسفر عن إصابة فتاتين يمنيتين بجروح جراء رشق مجهولين، مساء الأحد، مقر منظمة ACTED الفرنسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

ونقلت وكالة “سبوتنك” الروسية، عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع، : ” إن مسلحين ألقوا قنبلة على مقر منظمة ACTED الفرنسية في حي القشاع بمدينة الضالع”​​​.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة فتاتين يمنيتين، وإلحاق أضرار مادية بمقر المنظمة.

ويعتبر الهجوم هو الثاني الذي يستهدف المنظمة الفرنسية، حيث سبق وتعرض مقرها في 22 ديسمبر 2019، لهجوم مماثل.

وتعتبر منظمة ACTED منتشرة في جميع أنحاء العالم، وهي جمعية تضامن دولية فرنسية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة من السكان.

يذكر أن الحوثيين اليوم قد قاموا بعرقلة منظمة الصحة العالمية بصنعاء.

وقامت مليشيا الحوثي باستدعاء أعضاء منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها،وذلك للمثول أمام محكمة جنوب غرب الأمانة.

واستغلت ميليشا الحوثي دعوى مرفوعة ضد المنظمة، لأجل عرقلة عملها في اليمن.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، فقد حذرت المنظمة من هذه الإجراءات التي تعتبر تعدٍ على حصانة المنظمة وموظفيها.

ودعت منظمة الصحة العالمية الجماعة لإبطال تلك الدعوى، حتى لا يتضرر العمل الإنساني.