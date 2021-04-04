كارثة .. تسمم مئات المنازل بولاية أمريكية

أعلن حاكم فلوريدا حالة الطوارئ العامة، بعدما سادت حالة من القلق،عقب تسرب المواد السامة إلى المناطق الزراعية.

وكانت مياه ملوثة من بركة كبيرة تجمعت فيها مياه الصرف الصحي السامة في خليج تامبا، ما دفع الولاية لإعلان حالة الطوارئ.

وقد أصدرت سلطات الولاية أوامر بإخلاء أكثر من 300 منزل في المنطقة، إضافة إلى إغلاق الطريق السريع بالقرب من خزان بيني بوينت.

كما تلقى السكان رسائل نصية على هواتفهم تطلب منهم مغادرة منازلهم على الفور.

وفي التفاصيل فإن البركة التي تبلغ مساحتها 77 فدانا تحتوي على مليارات اللترات من المياه الملوثة بالفوسفور والنيتروجين والتي كان ينتجها مصنع قديم للفوسفات.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد فالبركة مصدر التسرب موجودة وسط كومة من الفوسفوجيبسوم، وهو نفايات مشعة ناتجة عن تصنيع الأسمدة، إضافة إلى احتواء المياه على كميات صغيرة من الراديوم واليورانيوم الموجودين بشكل طبيعي.

ورغم استخدام السلطات الحجارة ومواد أخرى لسد الحفرة التي خرجت منها المواد السامة، لكن لم تنجح محاولات وقف التسرب.