إصابات كورونا حول العالم صوب 132 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، فيروس كورونا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 131 مليونا و920 ألفا و255 إصابة، الإثنين.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و866 ألفا و7 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و202 ألفا و786 حالة.

الهند تسجل 103 آلاف و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 103 آلاف و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و589 ألفا و67 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 478 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 165 ألفا و101 حالة وفاة.