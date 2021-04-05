تعليم الرياض يعلن فتح الترشح لتعليم الكبار

أعلنت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فتح باب الترشح لتعليم الكبار للبنات للعام ١٤٤٣، وجاء ذلك في تعميم لادارة تعليم الرياض.

وتضمن التعميم نظرا لحاجة مدارس ومراكز تعليم الكبار وبرامج محو الأمية المسائية إلى : قائدة ، إدارية ، معلمة، مرشدة للعام الدراسي الجديد 443/144 ا وفق ما ورد في التشكيلات الوظيفية في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار .

ونأمل التكرم بتبليغ منسوبات مدرستكم وتشجيعهن على التقديم للترشح لهذا العمل ، والرجوع إلى الدليين التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار الإصدار الثاني في موقع إدارة تعليم الكبار (بنات) على بوابة الرياض التعليمية للاطلاع على التنظيمات والمهام والواجبات والمكافآت وجميع ما يخص تعليم الكبار للمرحلة الابتدائية وبرامج محو الأمية.

ويكون التقديم للترشيح للتكليف بالعمل المسائي وفق استمارات الترشيح المرفقة ، وترفع لمكتب التعليم التابعة له المدرسة في موعد أقصاه/٣/٩/١٤٤٢.

ونؤكد على ضرورة الاطلاع على ما ورد في الدليلين التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار قبل التقديم للتكليف بالعمل في هذا المجال والالتزام به بعد التكليف ، حيث أن الإخلال بمسؤولية العمل، وواجباته والإضرار بمصلحة الطالبات بعد تقصيرا وتتعمل المكلفة مسؤولية ما يترتب عليه.