كأول عملية من نوعها في المملكة.. إجراء عملية ويبل بالروبوت الجراحي بمستشفى عسير المركزي

نجح – ولله الحمد – فريق طبي في مستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور أحمد محمد المالكي في إجراء عملية لاستئصال ورم في الإثني عشر مع رأس البنكرياس (ويبل) لأحد المرضى بعد معاناة مع المرض وذلك باستخدام “الروبوت الجراحي” كأول عملية من نوعها في المملكة العربية السعودية .

حيث كان المريض يعاني من الآم في أعلى البطن وصعوبة في الهضم واستفراغ متكرر وقد تم إخراج المريض – بفضل الله – بعد مرور فترة ما بعد العملية دون مضاعفات تذكر.

وقد تكون الفريق الطبي المشارك من كلاً من الدكتور علي ناصر القحطاني، والدكتور أحمد القرني، والدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، وطاقم التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة و الدكتور يوسف خواجي والدكتور حافظ إبراهيم وطاقم التمريض بقيادة إليزابيث يوسف.

الجدير بالذكر أنه قد سبق وتم إجراء عملية بالروبوت الجراحي لاستئصال الجزء الطرفي من البنكرياس مع الطحال تكللّت بالنجاح -ولله الحمد – .

وأوضح الفريق الطبي أن علاج هذه الأنواع من الأورام يحتاج عادة لمساندة تخصصات طبية عديدة مع الطاقم الجراحي مثل أطباء الأشعة، المناظير ، الأنسجة، القلب والباطنية التخدير، العناية المركزة، و الأورام.