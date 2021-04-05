وزارة التعليم: تحدد موعد اجازة «المشرفين» في إدارات ومكاتب التعليم

حددت وزارة التعليم، أجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم حيث صنفو إلى أربع فئات وتكون أجازتهم كالتالي :

الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة وتكون أجازتهم الاعتيادية 36 يوما في السنة ويحق لهم الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الأجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% وتكون أجازتهم الاعتيادية 36 يوما في السنة ويحق لهم الإحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الاجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الثالثة : شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% وتبدأ إجازتهم بنهاية دوام الخميس 22/10/1442 بعد إنهاء جميع اعمال العام الدراسي 1442 وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1443.

الفئة الرابعة: مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم : تبدأ إجازتهم بنهاية دوام الخميس 22/10/1442 بعد إنهاء جميع اعمال العام الدراسي 1442 وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1443.

على أن يتمتع الاداريون والاداريات في الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.