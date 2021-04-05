دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد الإسباني يستقبل ليفربول الإنجليزي غداً

يستقبل ريال مدريد بملعبه ألفريدو دي ستيفانو غداً الثلاثاء نظيره ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، مباراة تحمل طابعًا ثأريًا بالنسبة لليفربول، فآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف، وحينها فاز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعيش ريال مدريد أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يواصل انتصاراته المحلية التي تقربه من صدارة الدوري الإسباني، وآخرها الفوز بسهولة على إيبار بهدفين نظيفين، أما ليفربول ورغم ما يُعانيه من تراجع كبير إلا أنه لا يزال قويًا على الصعيد الأوروبي، حيث تمكن من الفوز ذهابًا وإيابًا على لايبزيج في ثمن النهائي، كما فاز على آرسنال يوم السبت بالدوري الإنجليزي واقترب من المربع الذهبي.