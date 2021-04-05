“الموارد البشرية”: الإجراءات التصحيحية مستمرة.. واستراتيجية سوق العمل تهدف لتطوير العرض والطلب

قال سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن الإجراءات التصحيحية والتحسينات في سوق العمل مستمرة، مبيّناً أن استراتيجية سوق العمل تعمل على تطوير جانبي العرض والطلب، والمهارات ورفع كفاءة سوق العمل.

وأوضح الحربي في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، أن هذه الاستراتيجية تعد أول استراتيجية تُقر كاستراتيجية كاملة لسوق العمل وليس فقط لوزارة “الموارد البشرية”، مشيرا إلى أنها تتضمن أكثر من 25 مبادرة على أكثر من 7 محاور مختلفة لتمكين السعوديين من دخول سوق العمل والمشاركة الاقتصادية.

وذكر أن الوزارة عملت على تقوية جانب معيار الامتثال لنظام العمل والقرارات الوزارية عبر العديد من المبادرات، مبينا أن نسبة الالتزام بالقرارات الوزارية ونظام العمل بلغت أكثر من 92%، وجاء ذلك نتيجةً لعدة جهود أهمها مشروع التقييم الذاتي الذي يمكن كل منشأة من تقييم نفسها ذاتياً مما يرفع الوعي داخلياً.

وأضاف أن نسبة تغطية الوزارة لبرنامج حماية الأجور وصلت إلى 100% على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل، مشيرا إلى أن جميع المنشآت ملتزمة بالبرنامج حيث منحت الوزارة الأدوات اللازمة لدفع الأجور بشكل منتظم.

وأشار إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أوجد مرونة في انتقال العامل لصاحب عمل آخر، مما يساهم في زيادة التنافسية على العمال ذوي المهارات العالية من خلال قدرتهم على التفاوض بشكل أكبر مع صاحب العمل.