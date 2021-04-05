عاجل… الشركة السعودية للرياضة تحصل على حقوق بث البطولات الآسيوية في المملكة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع الشركة السعودية للرياضة التي حصلت على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في السعودية خلال الفترة من 2021 ولغاية 2024.

وبموجب هذه الاتفاقية حصلت الشركة السعودية للرياضة على الحقوق الحصرية في السعودية لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية القيادة السعودية لضمان بث أهم البطولات الرياضية لأكثر الجماهير حماسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.