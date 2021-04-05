إصابة مدافع سان جيرمان بكورونا

أكد باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، أن مدافعه الإيطالي أليساندرو فلورينزي، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وسيغيب جراء ذلك عن مباراة الفريق في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

سيغيب الإيطالي الدولي ماركو فيراتي أيضاً عن تشكيلة سان جيرمان في مباراة الأربعاء التي ستقام في ميونخ، بعد ثبوت إصابته بالعدوى بالفيروس.

ويخضع لكل من تثبت إصابته بكورونا في فرنسا لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام.

وقال سان جيرمان عبر توتير: فلورينزي كان في عزل ذاتي منذ بضعة أيام كإجراء احترازي، وسيستمر في تنفيذ الإجراءات الوقائية المطبقة.