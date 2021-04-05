“فلكية جدة”: القمر يقترن بجوهرة النظام الشمسي فجر الثلاثاء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس غد الثلاثاء وقوع القمر في الاقتران مع كوكب زحل جوهرة النظام الشمسي، وسوف ينتظمان في مثلث سماوي مع كوكب المشتري في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بآلافق الشرقي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط، وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد والزهرة والأرض والمريخ فإن زحل والمشتري لا يمتلكان أسطح صلبه يمكن الوقوف عليها.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك صباح اليوم التالي (الأربعاء 07 أبريل) سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل مندفعا نحو الشرق نحو المشتري، وهي حركتة الطبيعية في مداره حول الأرض.