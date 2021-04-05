منع التجول وإغلاق الأنشطة التجارية.. سلطنة عمان تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

أصدرت سلطنة عمان، قرارات جديدة، اليوم الإثنين، في ضوء الجهود التي تتخذها السلطنة لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ابتداء من الخميس 8 أبريل 2021 حتى صباح أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما شملت القرارات، حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا طوال شهر رمضان، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية خلال رمضان.

وقررت السلطنة أيضا، اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهر الخميس 8 أبريل الجاري.