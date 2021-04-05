حظر التطعيم في إيران.. وخامنئي يبدأ بلقاح إيراني

بعد أن دعا المرشد الإيراني على خامنئي إلى حظر استخدام لقاحات كورونا المصنعة في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن خامنئي سيحصل على لقاح كورونا الإيراني .

وأضاف وزير الصحة الإيراني أنه لم يتم تطعيم أي مسؤول في إيران حتى الآن.

وتسببت تصريحات المرشد الإيراني في الكثير من الانعكاسات وردود الأفعال السلبية في داخل وخارج إيران.

في وقت سابق ، كانت هناك عدة تقارير انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران حول استيراد لقاح فايزر، واستخدام هذا اللقاح من قبل بعض المسؤولين الحكوميين الإيرانيين.

وجاءت تصريحات خامنئي بحظر اللقاحات من دول خارجية، بالرغم من الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا.

وعقب الإعلان عن تطيعم خامنئي بلقاح إيراني وعد مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية، ببدء التطعيم على نطاق واسع بحلول أواخر الربيع عندما يبدأ خط الإنتاج المحلي للقاح كورونا في العمل.

يذكر أن المقر التنفيذي لدائرة « فرمان الإمام» يحتكر إنتاج اللقاح في إيران، ودائرة فرمان الإمام، هي مؤسسة اقتصادية تابعة لمكتب المرشد الأعلى الإيراني خامنئي.