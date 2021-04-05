إدمان للمخدرات وعلاقات عاطفية مع أرملة شقيقه.. اعترافات صادمة لنجل بايدن

اعترف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، والبالغ من العمر 51 عاما، عن تفاصيل مثيرة عن مراحل إدمانه للمخدرات، وإقامته علاقة عاطفية مع أرملة شقيقه.

وفي التفاصيل فقد كان هانتر بايدن يدخن مخدر الحشيش على مدار الساعة ويشرب يوميا لترا من الفودكا، خلال أقصى مراحل إدمانه على المخدرات.

وأضاف نجل بايدن في مقابلة مع شبكة CBS للترويج لكتابه الجديد “أشياء جميلة” أنه ربطته علاقة مثيرة للجدل مع هالي، أرملة شقيقه الراحل، بو بايدن، التي بقي معها لمدة عامين بعد طلاقه من زوجته الأولى.

وتابع قائلا في حديثه : ” لقد مر كلانا بخسارة مؤلمة للغاية وكان ذلك بدافع الحب وكنا نحاول القيام بالشيء الصحيح”.

ونوّه نجل بايدن في حديثه عن هذه العلاقة بالقول :” قد تحول هذا الحزن إلى أمل في حب قد يحل محل ما فقدناه ولم ينجح للأسف”.

وأوضح أنه بقي لمدة 7 سنوات من عام 2008 وحتى 2015 بعيدا عن الإدمان، إلا أن وفاة شقيقه بو في عام 2015، دفعته للعودة إلى الإدمان مجددا، مضيفا أن كل هذه المشاكل نابعة من صدمة فقدان والدته، نيليا وأخته نعومي، في حادث سيارة عندما كان في الثانية من عمره في عام 1972.