الجيش اليمني يكشف التخاذل الأممي

أعرب الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي عن أسفه للتخاذل الأممي تجاه جرائم مليشيا الحوثي باليمن.

وأضاف مجلي في تصريحات متلفزة، أن المبعوثَيْن الأممي والأمريكي في اليمن علما بجرائم الحوثي ولم يعملا شيئا.

يأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه المليشيا تحديات للمجتمع الدولي، حيث عرقلت أمس عمل أعضاء منظمة الصحة العالمية بالبلاد.

وكانت ميليشا الحوثي قد استغلت دعوى مرفوعة ضد المنظمة، لأجل عرقلة عملها في اليمن.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية أمس، فقد حذرت المنظمة من هذه الإجراءات التي تعتبر تعدٍ على حصانة المنظمة وموظفيها.

ودعت منظمة الصحة العالمية الجماعة لإبطال تلك الدعوى، حتى لا يتضرر العمل الإنساني.