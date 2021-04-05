بهذه الحيلة.. تهريب 3 شاحنات محملة بالصورايخ للمليشيات الإيرانية بسوريا

لا تزال إيران تعمل على تعقيد المشهد السوري، وبقاء الشعب السوري يرزح تحت جحيم الانقسامات الطائفية، وذلك من دعم مليشياتها بالأسلحة المتطورة داخل سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف عن وصول شحنة أسلحة جديدة إلى الميليشيات الموالية لإيران، في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وأضاف أن شحنة الأسلحة، المؤلفة من 4 شاحنات تضم صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الأراضي السورية ، من خلال الحدود العراقية، عبر معبر “السكك” غير الشرعي الواقع قرب مدينة البوكمال.

وذكر المرصد السوري عن بعض المصادر أنه رافقت الشاحنات 3 سيارات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية، وسيارة للفرقة العسكرية السورية الرابعة.

وأوضح أنه تم إفراغ شاحنتين في مستودعات ميليشيا ” فاطميون” الأفغانية في منطقة عياش بريف دير الزور الغربي.

ونوّه المرصد السوري أن شاحنتين أخريين أكملتا طريقهما نحو مواقع الميليشيات الإيرانية، في الريف الشرقي لمحافظة الرقة.

وأوضح أيضا أن 3 شاحنات تحمل خضارا وفاكهة قادمة من العراق، توجهت إلى سوق الهال في الميادين، وقامت بإنزال صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر الشاحنات وتتوجه إلى منطقة المزارع، أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين، وقامت بإفراغ الأسلحة في أنفاق سرية.

يذكر أن المرصد كان قد كشف، نهاية الشهر الماضي، عن شحنة أسلحة جديدة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، وصلت إلى منطقة الميادين قادمة من الحدود العراقية.