حصيلة 3 شهور.. 26 قتيلا مدنيا و25 جريحا  ضحايا ألغام الحوثي باليمن

كشف المرصد اليمني للألغام عن أرقام صادمة لضحايا الألغام التي زرعتها مليشا الحويفي في عدة محافظات يمنية.

ووثق المرصد اليمني سقوط 26 قتيلاً مدنياً، و 25 جريحاً، بينهم نساء وأطفال في عدد من المناطق الملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون، إضافة إلى الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب.

وبحسب إحصائيات المرصد اليمين فقد وقع سقوط الضحايا، والمصابين خلال شهور (يناير- فبراير- مارس) من العام الجاري 2021.

كما أشارت التقديرات إلى أن الجماعة زرعت قرابة مليون لغم خلال السنوات الست الماضية.

وبسبب الحوثيين أصبحت اليمن من أخطر المناطق الموبوءة بالألغام،خصوصا المناطق التي شهدت ولا تزال مواجهات مسلحة، كالساحل الغربي، ومأرب والجوف وتعز والبيضاء وحجة ومناطق أخرى.