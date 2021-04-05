630 ألف ساعة.. مركز التنمية بالرياض يسجل 15 ألف متطوع خلال عام

أثمرت جهود مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن تسجيل مايقارب من 15 ألف متطوع بواقع 630 ألف ساعة تطوعية خلال عام واحد.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، إن المركز يتولى من خلال الجهات التابعة له مهمة توفير فرص التطوع واستقطاب الجهات والمتطوعين ودعمهم تقنياً إضافة إلى تنظيم ورش العمل والملتقيات لتأهيل وتدريب مسؤولي التطوع بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع الى جانب التعريف بآلية التسجيل في منصة التطوع باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي والرد على استفسارات الجهات..

يذكر أن مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يشرف على أكثر من 176 جهة أهلية مسجلة جميعها في منصة التطوع وتنقسم مابين جمعية اهلية ولجان تنمية اجتماعية.