عطل يتسبب في شلل عالمي بأسواق السيارات

تسبب نقص الرقاقات التي تؤدي لتأخيرات في مرافق التصنيع الرئيسية لعطل عالمي، في صناعات رئيسية عملاقة مثل صناعة السيارات وألعاب الفيديو والأجهزة المنزلية .

وكانت شركات عالمية قد بدأت في غلق مصانعها لذلك السبب، حيث أعلنت “كيا” إغلاق مصنعها في جورجيا لمدة يومين،والذي كان ينتج أكثر من 3 ملايين سيارة سنويا.

وفي التفاصيل أيضا تخطط شركة “هيونداي” لإيقاف مصنع سيارات الدفع الرباعي في “أولسان” الذي يصنع سيارة Kona والمركبة الكهربائية IONIQ 5 التي تم إصدارها حديثا.

وتأثر النقص في الرقاقات بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك تساقط الثلوج بغزارة في تكساس الذي أغلق مصنع سامسونج لصناعة أشباه الموصلات.

كما أن زلزال اليابان تسبب في غلق مؤقت لمصنع لأشباه الموصلات في المنطقة.

وكان نقص رقاقات قطاع السيارات قد بدأ بالتوسع ليشمل أسواق تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية حيث أدى الإغلاق المؤقت لمصانع أشباه الموصلات إلى تأخير إنتاج رقاقات PMIC و DDI المستخدمة على نطاق واسع في الأجهزة المنزلية.