  لسوء الأحوال الاقتصادية.. انتحار إيراني بعد قتله لثمانية أفراد من عائلته

قالت وسائل إعلام إيرانية إن رجلا أقدم على قتل ابنه البالغ من العمر تسع سنوات وسبعة من أقرباء زوجتيه قبل أن ينتحر، في جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الرجل البالغ من العمر 50 عاما، أصاب ثلاثة أشخاص آخرين في واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة الأحواز.

وبحسب التقرير فإن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، له سجل جنائي وقضى عقوبة سابقة في السجن، لكن دون إيضاح لطبيعة العقوبة ولا التهمة.

يذكر أن استخدام الأسلحة في جرائم العنف الأسري في إيران أمر نادر ، حيث لا يسمح للمواطنين سوى بامتلاكها.

وكانت واقعة مؤسفة قد وقعت في عام 2017، حيث قتل سجين كان في إجازة مؤقتة خمسة أشخاص وأصاب أربعة آخرين في هجوم بمدينة أراك وسط إيران.